Една от най-големите легенди в историята на хокея Яромир Ягър е готов да сложи край на състезателната си кариера. 54-годишният чех даде ясен сигнал, че повече няма да се завръща на леда. Той призна в интервю за Deník Sport, че вече е изчерпал всичко, което е можел да даде на любимия си спорт.

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„Тялото винаги ще ти подскаже. Ако го слушаш, ще разбереш кога е дошъл правилният момент. Когато вече няма какво да дадеш и усещаш, че причиняваш повече вреда, отколкото полза, е време да си тръгнеш. Мисля, че изстисках и последната капка от себе си“, заяви Ягър.

Легендарният нападател не е обявил официално оттеглянето си, но призна, че няма проблем никога повече да не изиграе професионален мач. Последната му поява на леда беше на 21 декември 2025 година с екипа на родния му клуб Кладно. През миналия сезон той записа едва шест участия в чешкото първенство.

Ягър дебютира в професионалния хокей през сезон 1988/89, когато е едва на 16 години. Впоследствие се превърна в една от най-големите фигури в историята на НХЛ. Той спечели две купи „Стенли“ с Питсбърг Пингуинс през 1991 и 1992 година, а през 1999 година беше избран за най-полезен играч в лигата. Чехът има общо 1921 точки (766 гола и 1155 асистенции) в 1733 мача от редовния сезон на НХЛ, което го поставя на второ място във вечната класация по този показател след Уейн Грецки.

С националния отбор на Чехия Ягър спечели олимпийското злато в Нагано през 1998 година, както и две световни титли - през 2005 и 2010 година. Така той стана част от престижния клуб „Тройна златна корона“, включващ хокеисти, спечелили купа „Стенли“, олимпийско злато и световно първенство.

Въпреки че изглежда готов да се сбогува със състезателния хокей, Ягър обмисля специално прощално събитие. Идеята му е през август 2027 година да бъдат организирани два демонстративни мача в Чехия - един в Бохемия и един в Моравия. В тях той иска да участват бивши съотборници и настоящи звезди, за да получи заслужено изпращане след близо четири десетилетия на леда.