Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи, че е убила двама души и е задържала други четирима при операция срещу предполагаема украинска разузнавателна мрежа, обвинена в подготовката на атаки срещу кораби в Каспийско море, военни летища и инфраструктурни обекти.

От ведомството уточниха, че арестите са извършени в южните руски градове Майкоп, Тихорецк, Кизляр и Ростов на Дон. По данни на службата служителите са застреляли двама други заподозрени, след като те са оказали въоръжена съпротива. Информацията предава The Moscow Times.

С последните смъртни случаи броят на заподозрените, убити от служители на ФСБ при операции по задържане през тази година, достига 14 души, а общият им брой от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. нараства до 89, сочат данни, събрани по-рано от намиращото се в изгнание разследващо издание „Важные истории“ (IStories).

ФСБ твърди, че групата е работила за украинското военно разузнаване – Главното разузнавателно управление (ГУР), и за Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Според руското контраразузнаване от началото на годината мрежата е получила над 700 килограма експлозиви, описани като произведени на Запад, както и десетки дронове и шест джета. По оценки на службата украинските разузнавателни ведомства са похарчили най-малко 2,5 милиона долара за подготовката на предполагаемата операция.

Руската служба посочи като предполагаеми координатори на групата Микола Уляницки, заместник-началник на Центъра за специални операции на СБУ, и генерал-майор от ГУР Гиорги Лорткипанидзе.

В миналото Лорткипанидзе е заемал поста заместник-министър на вътрешните работи на Грузия при управлението на тогавашния президент Михаил Саакашвили. Той получава украинско гражданство през 2015 г. и оглавява полицията в украинската Одеска област, а през 2022 г. е назначен за заместник-ръководител на украинското контраразузнаване.