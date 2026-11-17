60% от лекоатлетическите бази в България не стават за нормални тренировки и занимания. Това обяви президентът на федерацията (БФЛА) Георги Павлов на свикана от него дискусия за състоянието на атлетическата инфраструктура в страната., пишат колегите от segabg.com. На срещата присъстваха председателят на БОК Весела Лечева, легендата в гимнастиката, а сега депутат от ПБ Йордан Йовчев, двукратният олимпийски шампион по кану-каяк Николай Бухалов, ректорът на НСА проф. Красимир Петков, някои от най-добрите ни атлети и треньори.

Весела Лечева: България изостава в спортната инфраструктура

Павлов представи интерактивна карта с малко над 100 обекта в над 70 града в страната.

„Резултатите показват, че 40 спортни бази са в добро състояние, 62 се нуждаят от ремонт, две са в процес на ремонт и две са в етап на проектиране", посочи Павлов и допъли: „Как очакваме да развиваме масов спорт и бъдещи шампиони, ако в най-големите градове липсват подходящи условия. София, Пловдив, Варна и Бургас са градове с традиции и поколения от шампиони. Проблемите там са повече от очевидни".

В столицата от над 20 стадиона са останали 10, като един от тях е на ниво проект (ст. „Локомотив"), а за елитна атлетика може да се използват само „Асикс Арена", базата на НСА и стадион „Васил Левски". В Пловдив се използват два стадиона и две зали, като едноименният стадион е без акт 16 и на него не може да има състезания. Във Варна и двата стадиона се ползват и от други спортове, а единствената зала е за всички атлети в града. Положението в Бургас е най-притеснително, според Павлов: стадионът има една 200-метрова писта, а тренировъчната зала е в изключително лошо състояние.

Съществуват обаче и добри примери в малки градове с добре поддържани бази.

„Наскоро във Враца и Кюстендил бяха открити нови писти. В Дупница също предстои откриване след цялостен ремонт на лекоатлетическата настилка. Най-голямата ни звезда в момента - Божидар Саръбоюков е от малко градче - Харманли, но там общината е прегърнала идеята за спорта и много помага - посочи президентът на БФЛА. - В Джебел, Царево и Белица няма клубове по лека атлетика, но имат писти за тренировки. С парите, които се отделят за такива места, могат да се изградят или обновят няколко бази в София и проблемите на столичната лека атлетика да бъдат решени", допълни още Павлов.