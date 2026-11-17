Новата сграда на Дома за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" в Бургас беше официално открита. Инвестицията е на стойност 3,9 млн. евро, съобщи кметът на града Димитър Николов.

Новият дом се намира в парка на Минералните бани и е с площ от близо 2400 кв. метра, разпределени на два етажа. Капацитетът му е 32 души, като има възможност за разширяване.

Сградата разполага със самостоятелни стаи, рехабилитационен център, фитнес, библиотека, джакузи, градини за разходки и пространства за общи занимания. Осигурени са и помещения за медицинско наблюдение.

"Обитателите на дома заслужават да прекарат старините си в комфорт", заяви кметът Димитър Николов, който определи новата база като по-модерна и качествена от частните домове.

Проектът е реализиран със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и общинско съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 1,7 млн. евро, а участието на Община Бургас надхвърля 2 млн. евро.

Преместването на обитателите вече е подготвено, като личният им багаж е предварително транспортиран.

Досегашната сграда на дома в центъра на Бургас ще бъде основно ремонтирана, след което ще се използва за разширяване на социалната услуга "Грижовник", предназначена за хора с деменция.