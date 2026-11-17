Унгария временно преустановява железопътните връзки с Украйна за два дни заради руска атака с дронове в западната част на страната. Това съобщи унгарският премиер Петер Мадяр в публикация във Фейсбук, цитиран от Ройтерс.

Решението идва след инцидент в Закарпатска област, където руски безпилотен апарат е паднал на около 300 метра от железопътната гара в Мукачево. По думите на Мадяр на пристигнал от Унгария влак е било разпоредено да бъде евакуиран.

„Спираме железопътния трафик между Унгария и Украйна за днес и утре“, написа унгарският министър-председател.

По-рано външният министър на Унгария Анита Орбан съобщи, че руски дронове са атакували Закарпатска област в три последователни вълни. Нападенията са започнали около 9:00 ч. по Гринуич (11:00 ч. българско време), като основните засегнати райони са около Мукачево и Ужгород.

Орбан предупреди, че атаките срещу региона може да продължат, тъй като Русия разширява ударите си срещу украински цели. До момента Закарпатска област беше смятана за сравнително защитена заради географското си разположение.

В региона живее и значително унгарско етническо малцинство.

Междувременно украинските власти съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в осем области вследствие на руски удари по енергийната инфраструктура. Украинските сили от своя страна са атакували за втори пореден ден моста, свързващ Крим с Южна Русия.

През май Унгария отново реагира дипломатически на руски атаки в Западна Украйна, като тогава привика руския посланик в Будапеща.