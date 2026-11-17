Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Москва е отправила предупреждение към Франция заради присъствието на френски военнослужещи на украинска територия, предаде Франс прес. Според първия дипломат на Русия разполагането на тези сили представлява „пряко участие“ в конфликта.

Изявлението бе направено по време на пресконференция във филипинската столица Манила, където Лавров участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Той подчерта, че Русия е наясно, че на терен не действат единствено френски граждани, и вече е изразила своята позиция по въпроса. „Това вече не е просто подкрепа за Украйна, а пряко участие във войната“, категоричен бе руският министър.

Реакцията на Москва идва ден след като осведомен източник потвърди пред Франс прес информацията, разпространена първоначално от радио Ер Еф И (RFI), че от месеци в Украйна пребивават малки контингенти френски военни. Основната им задача е да провеждат обучение на украинската армия и да подпомагат техническата поддръжка на предоставеното въоръжение.

Същият източник обаче уточни, че ротацията на инструктори във Франция, Полша и периодично в Украйна няма характер на военна операция. „Няма никакво намерение да участваме в принудителни или бойни действия“, подчерта представителят, с което опроверга тезата, че става дума за бойни подразделения.

От началото на мащабната руска офанзива през февруари 2022 г. Франция се утвърди като един от най-активните западни съюзници на Киев, осигурявайки системно оръжейни доставки, финансова подкрепа и разузнавателни данни.