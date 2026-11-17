Пекин заяви, че ще предприеме „необходимите мерки“ в защита на своите интереси, след като Вашингтон затегна контрола върху износа на високотехнологични чипове, предаде Франс прес. Решението на американските власти бе провокирано от подозрения за нелегално пренасочване на продукти на технологичния гигант „Енвидиа“ (Nvidia) към китайски фирми.

По време на редовен брифинг говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун разкритикува остро действията на САЩ, определяйки ги като проява на икономическа принуда и екстериториално налагане на американското законодателство. По думите му Вашингтон системно злоупотребява с понятието за национална сигурност, за да оправдае експортните рестрикции, поради което Китай ще защити решително законните права на своите компании.

Затягането на американския експортен режим, обявено вчера, има за цел да затвори вратичките в закона, разкрити при шумния скандал, довел до оставката на изпълнителния директор на „Енвидиа“ Дженсън Хуан. Той се оттегли от ръководния пост след разкрития за връзките му с китайската бизнесдама Алис Хуан, заподозряна в организирането на схема за доставка на санкционирани американски чипове до китайски компании за изкуствен интелект (ИИ) през трети азиатски държави.

За да пресече заобикалянето на ембаргото, администрацията във Вашингтон въведе строги изисквания не само за физическите доставки, но и за отдалечения достъп до технологии. Новите регулации задължават центровете за данни по целия свят да искат изрично разрешение от САЩ, преди да предоставят големи обеми изчислителна мощност, базирана на най-модерните американски чипове, на дружества със седалище в Китай или в други държави под американски санкции.