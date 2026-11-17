72-годишен мъж е нанесъл побой на съпругата си в семейния им дом в село Петрино, община Омуртаг, и ѝ е причинил лека телесна повреда.

Случаят е от 16 ноември. След възникнал скандал мъжът ударил жената с ръка по главата и тялото.

В Районното управление в Омуртаг е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

72-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Омуртаг.

Разследващите продължават работата по случая.