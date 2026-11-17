Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър планират да се срещнат с украински и европейски официални лица в Берлин в четвъртък, за да работят по гаранциите за сигурност и плана за следвоенно икономическо възстановяване на Украйна.

Срещата ще се проведе в същия ден, в който президентът Доналд Тръмп ще разговаря в Китай с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, съобщи изданието „Аксиос“ (Axios) във вторник, позовавайки се на американски служител.

Целта на разговорите в германската столица е да се разработят механизми за възпиране на бъдещи руски атаки срещу Украйна и програми за възраждане на нейната икономика. Източникът на „Аксиос“ определи срещата в Берлин и визитата на Тръмп в Китай като координирани дипломатически усилия.

В понеделник американският президент заяви, че очаква да обсъди войната в Украйна по време на срещата си в Азия, а придружаващите го държавен секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент и началникът на кабинета в Белия дом Стивън Милър вече са запознати с хода на преговорите.

Европа се включи в преговорите за мир

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че европейски представители за първи път са се присъединили към разговорите между преговорните екипи на Украйна и американските пратеници по време на онлайн среща в понеделник.

„Европа беше представена за първи път в този разговор в пълен състав именно от онези, които ще я представляват на преговорите с руснаците. Това са Франция, Германия, Великобритания, Италия, Полша, представители на ЕС и представител на НАТО“, уточни Зеленски. Той призна, че разговорът не е бил лесен, но има постигнат резултат, а страните са се договорили да се съберат в Берлин в рамките на формата „Коалиция на желаещите“.

Къшнър очерта три стълба за Украйна, но Кремъл оспорва участието на Европа

Джаред Къшнър заяви, че в понеделник двамата с Уиткоф са разговаряли и с помощника на Кремъл Юрий Ушаков за постигнатия напредък и следващите стъпки. В публикация в социалната мрежа Екс (X) Къшнър посочи, че са обсъдили начини за улесняване на преки контакти между Европа и Русия, каквито почти липсват през последните четири години, като подчерта, че НАТО остава критичен стълб на европейската сигурност.

Той очерта три основни стълба за бъдещето на Украйна: силни и надеждни гаранции за сигурност, път към членство в Европейския съюз и всеобхватен план за следвоенен просперитет, разработен съвместно с европейските партньори и Световната банка. „Постигаме напредък в тясна координация с Русия, Украйна и Европа към резултат, който може да сложи край на тази война“, допълни Къшнър.

Позицията на Москва обаче внесе противоречие в дипломатическите послания. В понеделник Юрий Ушаков заяви, че Русия не се е съгласила с европейско участие в следващия кръг от преговори, опровергавайки твърденията на американските пратеници.