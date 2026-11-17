Сръбски военен самолет, за който се предполага, че е изтребител МиГ-29, се е разбил тази сутрин в поле край град Стара Пазова, във Войводина. Информацията е на сръбския портал „Blic“, като към момента тя не е потвърдена официално.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, спешна медицинска помощ, полицията и военната полиция. Според публикации в социалните мрежи има опасения за възможни жертви.

Сръбското министерство на отбраната все още не е излязло с официална информация за катастрофата.

Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват горящ самолет в открито поле.