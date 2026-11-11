Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори и че лично ще ги игнорира. Той уточни, че това е негово собствено решение, а Сръбската прогресивна партия (СНС) все още не е определила дали ще издигне свой кандидат.

На пресконференция в централата на партията Вучич обясни, че участието в изборите би създало впечатление, че политическата ситуация в Сърбия е нормална. По думите му няма причина партията да номинира кандидат единствено за да участва във вота.

Той съобщи, че Главният съвет и Събранието на СНС ще проведат заседания през декември. Тогава ще бъдат обсъдени възможностите за участие в изборите, като окончателното решение ще зависи и от датата на провеждането им.

Още на 1 ноември, в интервю за телевизия Pink, Вучич заяви, че при настоящите обстоятелства не вижда основания СНС да участва в президентските избори, но не изключи възможността партията да издигне собствен кандидат.

Дебатът за евентуален бойкот се засили след поражението на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори. Според окончателните резултати на Републиканската избирателна комисия „Студентската листа“ спечели 140 от общо 250 места в парламента, докато формацията на Вучич получи 103.

Предстоящите президентски избори станаха необходими след оставката на Вучич на 27 септември. Временно изпълняващата длъжността президент Ана Бърнабич обяви, че вотът трябва да бъде насрочен най-късно до 27 ноември.