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Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна
Pixabay

В съвместна декларация, публикувана на 11 ноември след двудневната им среща в Париж, те настояха европейските държави да бъдат включени в преговорите за бъдещата сигурност на континента

Външните министри на страните от Г-7 призоваха за координирани действия за покриване на неотложните финансови нужди на Украйна през 2027 г. и след това. В съвместна декларация, публикувана на 11 ноември след двудневната им среща в Париж, те настояха европейските държави да бъдат включени в преговорите за бъдещата сигурност на континента.

Министрите потвърдиха подкрепата си за усилията на САЩ за постигане на мир чрез преки преговори и призоваха Русия и Украйна към пълно и всеобхватно прекратяване на огъня. Според тях взаимното спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура и на атаките в Черно море би било първа стъпка към постигането на траен мир.

Г-7 осъди и нападенията срещу граждански кораби в Черно море заради негативните последици, които те имат за световната продоволствена сигурност.

Участниците в срещата обсъдиха доставките за Украйна на системи за противовъздушна отбрана, ракети прехващачи и далекобойни средства. Разгледана беше и възможността за предоставяне на лицензи, които да позволят разширяване на украинското военно производство. Министрите поеха ангажимент да продължат и засилят подкрепата си в тези направления.

Засилване на натиска върху Русия

В декларацията външните министри заявиха готовност за засилване на санкционния натиск върху руската военна икономика. Специално внимание ще бъде отделено на корабите, плаващи под фалшив флаг или без национална принадлежност, както и на застрахователите, търговците на петрол и посредниците, които подпомагат дейността на руския „сенчест флот“.

Г-7 осъди военната помощ, предоставяна на Русия от Северна Корея и Иран, както и подкрепата на Китай чрез оръжия, военно обучение и компоненти с двойна употреба.

Подкрепа за украинската енергетика и сигурност

Министрите обявиха, че ще увеличат финансовата и материалната помощ за украинския енергиен сектор, за да подпомогнат страната през зимните месеци.

Те приветстваха и усилията за ремонт на защитната конструкция на Чернобилската атомна електроцентрала, както и проектите по Талинския механизъм, насочени към укрепване на киберустойчивостта на гражданския сектор в Украйна.

 
 
 

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