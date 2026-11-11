Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Полицията в Павликени издирва водач, блъснал 61-годишен мъж в село Бутово и напуснал мястото на произшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът за пътния инцидент е подаден вчера около 18:00 часа на тел. 112. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че катастрофата е станала малко преди подаването на сигнала. Засега не са изяснени нито видът на превозното средство, нито самоличността на шофьора.

Пострадалият е жител на Бутово и е настанен в ортопедичното отделение на болницата във Велико Търново за лечение. Разследването по случая продължава.