Новини
Търси
Подкаст
Общество

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга
БТА

Полицията в Павликени издирва водача, а пострадалият е настанен в болница във Велико Търново

Полицията в Павликени издирва водач, блъснал 61-годишен мъж в село Бутово и напуснал мястото на произшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът за пътния инцидент е подаден вчера около 18:00 часа на тел. 112. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че катастрофата е станала малко преди подаването на сигнала. Засега не са изяснени нито видът на превозното средство, нито самоличността на шофьора.

Пострадалият е жител на Бутово и е настанен в ортопедичното отделение на болницата във Велико Търново за лечение. Разследването по случая продължава.

Още по темата

Богдан Милчев: Защо помощта от 8000 евро е само за част от жертвите на катастрофи?

Богдан Милчев: Защо помощта от 8000 евро е само за част от жертвите на катастрофи?

Димитър Димитров: Аварирал джип е имало пред първия тир, от който е започнала катастрофата на АМ "Тракия"

Димитър Димитров: Аварирал джип е имало пред първия тир, от който е започнала катастрофата на АМ "Тракия"

Хаос, страх и викове за помощ: Пожарникари разказват за първите минути след катастрофите на АМ „Тракия“

Хаос, страх и викове за помощ: Пожарникари разказват за първите минути след катастрофите на АМ „Тракия“

Четири пъти на косъм от смъртта: Полицай разказа за ужаса на АМ „Тракия“

Четири пъти на косъм от смъртта: Полицай разказа за ужаса на АМ „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

Мая Манолова: Хората искат парно и топла вода, а не обяснения за забавени ремонти

Мая Манолова: Хората искат парно и топла вода, а не обяснения за забавени ремонти

Водещи

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

  • Преди 16 минути
Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

  • Преди 24 минути
Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

  • Преди 25 минути
Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

  • Преди 30 минути
Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

  • Преди 32 минути
Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

  • Преди 34 минути
АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

  • Преди 47 минути
Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

  • Преди 47 минути
ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

  • Преди 48 минути
Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

  • Преди 1 час