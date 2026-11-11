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Димитър Димитров: Аварирал джип е имало пред първия тир, от който е започнала катастрофата на АМ "Тракия"

Димитър Димитров: Аварирал джип е имало пред първия тир, от който е започнала катастрофата на АМ "Тракия"
БТА

Той заяви, че състоянието на пътната инфраструктура е лошо

Има информация от представител на АПИ, че аварирал джип е имало пред първия тир, от който е започнала катастрофата на АМ "Тракия". Това заяви днес изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров пред НОВА.

Той заяви, че състоянието на пътната инфраструктура е лошо.

По думите му първото, което трябва да се направи, е поставянето на маркери в аварийната лента, за да има ориентир каква е видимостта. 

Димитров бе категоричен, че шофьорите са безотговорни.

Същевременно експертът подчерта, че един от водачите на тежкотоварен автомобил е излязъл с жилетка на пътя и е подавал сигнали на другите шофьори за инцидента.

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи беше категоричен, че държавата е в състояние на война, визирайки войната на пътищата.

"Ние всяка седмица губим хора. Нямаме магистрали, мантинели, маркировка, но има стотици милиони, които са във фонд за пътна безопасност. Пари има и затова правим петиция, с която искаме средствата, които се събират от глобите, да бъдат използвани за електронни системи", заяви той.

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