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Русия е загубила над 1,6 млн. военнослужещи от началото на войната в Украйна

Русия е загубила над 1,6 млн. военнослужещи от началото на войната в Украйна
АР/БТА

Това съобщи Генералният щаб на украинските въоръжени сили

Русия е загубила общо 1 614 180 военнослужещи от началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г. Това съобщи Генералният щаб на украинските въоръжени сили на 11 ноември, цитиран от The Kyiv Independent.

Според украинската военна статистика само през последното денонощие руските сили са дали още 2580 жертви.

Посочените загуби включват и значително количество военна техника. По данни на Генералния щаб Русия е загубила 12 468 танка, 25 706 бронирани бойни машини, 173 526 превозни средства и цистерни за гориво, както и 52 231 артилерийски системи.

Към списъка се добавят 2266 реактивни системи за залпов огън, 1756 системи за противовъздушна отбрана, 452 самолета, 356 хеликоптера, 3122 безпилотни наземни превозни средства, 35 кораба и лодки и две подводници.

На 29 октомври украинският Генерален щаб обяви, че октомври 2026 г. е бил най-смъртоносният месец за руските сили от началото на пълномащабната инвазия.

Украйна не оповестява официално собствените си военни загуби, като се позовава на съображения за оперативна сигурност. Според западни анализи обаче броят на руските жертви значително надхвърля този на украинската армия. Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) оценява съотношението на загубите на приблизително 2,5 към 1 или 2 към 1 в полза на Украйна.

В доклад от януари 2026 г. CSIS посочва, че между февруари 2022 г. и декември 2025 г. Украйна вероятно е понесла между 500 000 и 600 000 военни жертви, включително между 100 000 и 140 000 загинали в бой.

На 4 февруари украинският президент Володимир Зеленски заяви пред френската телевизия France TV, че най-малко 55 000 украински военнослужещи са загинали на бойното поле от началото на пълномащабната война. Той допълни, че има и значителен брой изчезнали безследно.

Издирването и идентифицирането на загиналите украински военнослужещи е сериозно затруднено заради интензивните руски атаки с дронове и продължаващите сражения. В много случаи достъпът до телата е невъзможен, което възпрепятства и извършването на необходимите ДНК анализи.

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