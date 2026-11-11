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Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“

Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“
БТА

Общинското ръководство изразява искрените си съболезнования към близките на загиналите

Община Стара Загора отменя всички официални събития днес в знак на съпричастност към близките на загиналите в тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“ при пътен възел „Зимница", съобщиха от общинската администрация. 

Общинското ръководство изразява искрените си съболезнования към близките на загиналите при тежкото пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“. 

Днес - 11 ноември, е обявен Ден на национален траур в памет на жертвите на тежката катастрофа.

 

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