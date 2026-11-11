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Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му
БТА

Мъжът е на апаратно дишане и с множество тежки травми. Уведомени са близките му и румънското консулство

Критично остава състоянието на румънския гражданин, пострадал при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". Мъжът е настанен в отделението по реанимация на болница "Сърце и мозък" в Бургас, съобщиха от лечебното заведение пред БТА.

Пациентът е с множество тежки травми и е на апаратно дишане. Медицинските екипи продължават да се борят за живота му.

За състоянието на пострадалия са уведомени неговите близки, както и консулството на Румъния в Бургас.

Другият пациент, приет в тежко състояние след трагедията, е 37-годишен инфекционист от Детската болница "Света Анастасия" в Бургас.

На лекаря са извършени три операции на три крайника от проф. Асен Балтов. Той остава под наблюдение в реанимацията, но към момента няма опасност за живота му.

Общо шестима пострадали при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" бяха транспортирани за лечение в бургаската болница "Сърце и мозък". Сред тях са трима мъже и три жени.

Останалите четирима пациенти са в сравнително добро състояние и няма опасност за живота им.

Те са получили гръдни и ортопедични травми, като вече са им извършени необходимите оперативни интервенции. Пострадалите остават под активно медицинско наблюдение в отделенията по ортопедия и гръдна хирургия.

Тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. В двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства, 11 души загинаха, а десетки бяха ранени.

Разследването на причините за трагедията продължава. До момента са разпитани 44 свидетели, като предстоят допълнителни разпити и назначаване на експертизи.

Днес, 11 ноември, България е в Ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала "Тракия".

В знак на съпричастност към близките на жертвите Община Бургас отмени организираните от нея културни и развлекателни събития за деня.

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