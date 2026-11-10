Десет души са дарили кръв в Сливен за катастрофата

Десет души вече са дарили безвъзмездно кръв в акцията в Сливен в помощ на пострадалите при тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“. Сред тях е и кметът на общината, съобщи БТВ.

Кампанията продължава до края на деня, а лекарите от отделението по трансфузионна хематология са готови да приемат желаещи да дарят кръв, докато има хора, които искат да се включат. Интересът към инициативата е голям.

Акцията беше организирана след тежките пътни инциденти на магистралата, при които десетки автомобили се сблъскаха в района на пътен възел „Зимница“ при гъста мъгла. Пострадалите бяха транспортирани в болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като част от тях се нуждаят от кръвопреливане.

По последни данни на Министерството на здравеопазването 11 души са загинали, а десетки са ранени. В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен бяха приети осем пострадали, един от които е с опасност за живота.

От болницата отправиха спешен призив към хората, които имат възможност и отговарят на условията за кръводаряване, да помогнат. Кръв може да бъде дарена в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, намиращ се на първия етаж на ДКЦ-2 в Сливен.

От Националния център за трансфузионна хематология заявиха за ТАРАЛЕЖ, че кръв може да бъде дарена и от други градове. Нужно е да бъде посочена болницата "Д-р Иван Селимски" в Сливен и да бъде изписано, че е за пациентите в катастрофата или Областната болница в Ямбол и също да се напише, че е за пострадалите в катастрофата.