Антонио Коща: Дълбоко съм натъжен от трагедията в България

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща реагира своевременно на трагедията на автомагистрала „Тракия“ и изказа своите дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите в жестокия инцидент край пътен възел „Зимница“.

„Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България“, написа европейският лидер в социалната мрежа „Екс“. В официалното си съобщение той допълни, че изказва искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. „Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали“, добавя той.

По официална информация от Министерството на здравеопазването сблъсъкът е отнел живота на десет души на място, а други две жертви са починали по-късно в болницата. Броят на ранените надхвърля 50 души, като част от тях са в критично състояние. Към момента общо 46 пострадали са настанени под лекарско наблюдение в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас.

В памет на загиналите утрешният 11 ноември е обявен за Ден на национален траур.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха в официалната си Фейсбук страница, че верижните катастрофи са се развили паралелно и в двете платна за движение. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства, като ударът е бил по-опустошителен в посока Бургас, където са се сблъскали 63 автомобила. В платното към София участниците в инцидента са 23. На мястото продължават да работят спасителни и разследващи екипи.