Дания ще предостави на Украйна военно оборудване за 721 млн. долара

Дания ще предостави на Украйна военно оборудване на стойност 4,8 милиарда датски крони (около 721 милиона долара). Това съобщи датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред телевизия TV 2, цитиран от Ройтерс.

Новината идва в деня на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Копенхаген. Там той ще се срещне с лидерите на скандинавските държави, като сред основните теми на разговорите ще бъдат противовъздушната отбрана и енергийната сигурност на Украйна.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ е горда да посрещне Зеленски заедно с останалите скандинавски лидери. Тя подчерта, че подкрепата за Украйна трябва да продължи на фона на руските удари по граждански обекти и енергийна инфраструктура.

В Копенхаген пристигат и премиерите на Норвегия и Финландия – Юнас Гар Стьоре и Петери Орпо, както и шведският премиер в оставка Улф Кристершон.

Това е петото посещение на Зеленски в Дания от 2023 г. насам. През миналата година той посети страната три пъти.

Мерките за сигурност в датската столица са засилени. В района на канцеларията на премиера има засилено полицейско присъствие, а полетите на дронове над Копенхаген са забранени до четвъртък.

Скандинавските държави са сред основните поддръжници на Киев. Посещението на Зеленски се провежда и на фона на започналите преки преговори между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби. Европейски представители също участват в срещите с украинската и американската делегация.

Междувременно отношенията между скандинавските лидери бяха белязани от разногласия, след като датският премиер Мете Фредериксен разкритикува финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре за проведен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, за който не била предварително уведомена.