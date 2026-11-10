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Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?
БТА

Ако ОИК вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата и то влезе в сила, няма да се проведат нови кметски избори, тъй като до края на мандата остава по-малко от една година. Вместо това Общинският съвет трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет до следващите местни избори

Извънредно заседание на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна се очаква да се проведе утре, 11 ноември, като на него ще бъде разгледан нов сигнал срещу кмета на морската столица Благомир Коцев. Информацията за заседанието беше потвърдена и от председателя на ОИК – Варна Велин Жеков.

По информация на източници на „Таралеж“ зад новата инициатива за предсрочно прекратяване на правомощията на Коцев стоят политически и икономически интереси, като сред основните участници в тази конфигурация са представители на ГЕРБ – Варна, „Възраждане“ и бизнесменът Даниел Славов, известен с прозвището Дънката.

Според информацията, с която редакцията разполага, целта е да бъде поставен въпросът за управлението на града и за това, че повече от шест месеца кметът не изпълнява пълноценно задълженията си. 

Новият сигнал е подаден на 9 ноември от Сара Димова. В него се настоява ОИК да провери отсъствията на Благомир Коцев през цялата 2025 г. и периода от 1 януари до 5 ноември 2026 г. Според публикации по случая подателката твърди, че не е открила информация за произнасяне по предишни сигнали, свързани с отпуската на кмета.

Председателят на ОИК – Варна Велин Жеков е потвърдил, че комисията ще заседава на 11 ноември, тъй като законът предвижда тридневен срок за насрочване на заседание при подобен сигнал.

Случаят не е прецедент. През 2025 г. до комисията вече бяха подадени сигнали с искане за прекратяване на правомощията на Коцев заради предполагаемо неправомерно отсъствие от работа.

При предишните проверки беше посочено, че кметът е използвал осем дни неплатен отпуск – период, който сам по себе си не покрива законовия праг от 30 дни неплатен отпуск, предвиден като основание за предсрочно прекратяване на кметския мандат. През февруари 2026 г. Административният съд във Варна прекрати дело, свързано с липсата на произнасяне на ОИК по предходния казус, като прие, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес на подателя.

Защо моментът е важен за политическото управление на Варна?

Новият сигнал идва в момент, когато Благомир Коцев навлиза в последната година от мандата си. Именно това прави евентуалното прекратяване на правомощията му особено значимо.

Ако ОИК вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата и то влезе в сила, няма да се проведат нови кметски избори, тъй като до края на мандата остава по-малко от една година. Вместо това Общинският съвет трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет до следващите местни избори.

В Общинския съвет във Варна няма трайно оформено управляващо мнозинство около кметската администрация. В редица ключови гласувания ГЕРБ, „Възраждане“ и други политически формации са формирали мнозинство срещу предложенията на кмета. Самият Коцев вече е обвинявал политически и икономически групи в опити за ограничаване на правомощията му и за овладяване на управлението на града. По информация на източници на ТАРАЛЕЖ именно тази конфигурация отново се активизира около новия сигнал до ОИК. 

На фона на събитията във Варна се развива и друга важна политическа процедура – изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Сред кандидатите за членове на Съдийската колегия е адвокат Цвета Рангелова – бивш народен представител от „Възраждане“. Нейната кандидатура е внесена от сдружение „Движение – Ние жените“, но е официално припозната и подкрепена от парламентарната група на „Възраждане“. На 2 и 3 ноември Рангелова беше изслушана в парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси. По време на процедурата тя представи вижданията си за работата на бъдещия ВСС и за необходимостта от по-голяма прозрачност при кадровите решения в съдебната система. От „Възраждане“ публично заявиха, че ще търсят подкрепа за избора ѝ, за който са необходими най-малко 160 депутатски гласа. Така партията участва активно както в процеса по формиране на новия състав на ВСС, така и в политическите процеси във Варна, където според информация на наши източници нейни представители са сред участниците в инициативата срещу кмета Благомир Коцев. Към момента няма публично потвърдени доказателства, че кандидатурата на Цвета Рангелова за ВСС е пряко свързана с действията около ОИК – Варна. Двете процедури обаче поставят въпроси за политическите приоритети и взаимодействията на участващите формации.

Предстоящото заседание на ОИК – Варна ще покаже дали комисията ще предприеме конкретни действия по новия сигнал и дали ще започне процедура, която може да доведе до предсрочно прекратяване на правомощията на Благомир Коцев.

Кметът вече е определял случващото се като опит за заговор и овладяване на Варна. Предстои да стане ясно каква ще бъде позицията му по новия сигнал и как ще реагират политическите сили в Общинския съвет.

ТАРАЛЕЖ ще продължи да следи случая, включително за евентуални политически договорки, ролята на отделните формации и възможните последици за управлението на морската столица.

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