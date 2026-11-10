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Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“
БТА

За най-тежките случаи е осигурена възможност за въздушен транспорт

Задействан е специален план за действие, а лечебните заведения в няколко области са приведени в готовност заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на брифинг в Сливен.

Общо 46 души са транспортирани до лечебни заведения след инцидентите. От тях осем са настанени в болници в Сливен, седем – в две лечебни заведения в Бургас, а 12 – в болницата в Ямбол. На всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ.

За най-тежките случаи е осигурена възможност за въздушен транспорт. По разпореждане на премиера в готовност са както военнотранспортните самолети „Спартан“, така и правителственият самолет. При необходимост тежко пострадали ще бъдат превозени от летището в Бургас до специализирани болници в София, ако състоянието им позволява.

Лечебните заведения в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора също са мобилизирани и могат да приемат пациенти при необходимост.

„Абсолютен приоритет в момента е спасяването на човешки животи и осигуряването на най-адекватната медицинска грижа за всички пострадали“, заяви Ивкова.

По думите ѝ към момента има информация за 10 загинали на мястото на катастрофите и още двама починали впоследствие в две лечебни заведения. Министърът подчерта, че обстановката остава динамична и изрази съболезнования към близките на жертвите.

 
 
 

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