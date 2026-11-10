Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонсалес

Българската звезда в тениса Григор Димитров предизвика еуфория в Мексико Сити. Хасковлията е на посещение в родината на своята половинка Ейса Гонсалес. Десетки репортери наобиколиха звездната двойка на летището, а Гришо за първи път направи признание, че може да има сватба.

Ейса е подготвила редица активности в родния си град, с които да запознае Димитров с културата в Мексико. Тенисистът ще дегустира местната кухня, след което ще се срещне с шаман в центъра на Мексико Сити за ритуално пречистване. Това е една от атракциите на столицата на Мексико, като местни хора, облечени в традиционни дрехи с пера и в ярки цветове, горят ароматни билки, с цел да освободят негативната енергия, и да привлекат положителна такава.

Местните репортери попитаха двойката дали ще направят следваща стъпка във връзката си и дали ще има сватба. "Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи", призна Гришо, докато неговата половинка го подкани да не се поддава на напрежението.