Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров загуби една позиция в обновената световна ранглиста на АТП и вече заема 135-о място с актив от 422 точки. Сезон 2026 приключи за 35-годишния тенисист, който остава първа ракета на България.

Пьотр Нестеров се изкачва с четири места до номер 282. Втората ракета на страната има 194 точки, докато Димитър Кузманов отстъпва с три позиции до 366-ата със 139 пункта.

Иван Иванов бележи напредък от шест места и вече е 459-и със 100 точки. Така юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2025 година се доближава само на две позиции от най-доброто си класиране досега.

Най-голям скок сред българите тази седмица прави Адриан Андреев. Той се изкачва с 47 места до номер 584 и има 65 точки в актива си.