Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“
АР/БТА

Вътрешният вот е част от усилията на формацията да въведе пряк избор на ръководството от своите членове, вместо решенията да се вземат единствено от партийните делегати

Турската опозиционна „Нова партия“ преизбра Йозгюр Йозел за свой председател след вътрешнопартийно гласуване, в което се включиха близо 640 000 членове. Това съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“. Вотът е част от подготовката за първия конгрес на политическата формация, насрочен за 14 и 15 ноември.

Йозел беше единственият кандидат за лидерския пост. Според окончателните резултати той е получил подкрепата на всичките 639 454 участвали в гласуването партийни членове. Това представлява около 81% от общия състав на партията.

Вътрешният вот е част от усилията на формацията да въведе пряк избор на ръководството от своите членове, вместо решенията да се вземат единствено от партийните делегати.

„Достигнахме до момент, в който районните ни председатели, окръжните председатели и дори председателят на партията вече се определят пряко от членовете“, заяви Йозел след обявяването на резултатите.

„Нова партия“ беше основана в края на юли от бившия лидер на Народнорепубликанската партия (НРП) Йозгюр Йозел, след като той и 90 депутати напуснаха формацията.

Разцеплението настъпи след продължителна вътрешнопартийна криза, задълбочена от съдебните производства срещу редица представители на НРП, сред които кметове и високопоставени партийни фигури. Обвиненията в корупция започнаха да се появяват в края на 2024 г.

Напрежението се засили допълнително в края на май, когато Апелативният съд в Анкара отмени резултатите от 38-ия редовен конгрес на НРП, проведен през 2023 г. С решението си съдът отстрани ръководството на Йозел и възстанови начело на партията бившия лидер Кемал Кълъчдароглу и неговия екип. Това задълбочи разделението във формацията и допринесе за създаването на новата политическа сила.

На първия конгрес на „Нова партия“, който ще се проведе на 14 и 15 ноември, се очаква да бъдат избрани ръководните структури и управителните органи. Така формацията ще приключи организационното си изграждане, започнало през юли, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Още по темата

Зеленски и Ердоган договориха сътрудничество по Черноморския зърнен коридор

Зеленски и Ердоган договориха сътрудничество по Черноморския зърнен коридор

Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море

Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море

България и Турция отварят нов ГКПП за камиони

България и Турция отварят нов ГКПП за камиони

Турция инвестира 500 млрд. долара за енергийна независимост

Турция инвестира 500 млрд. долара за енергийна независимост

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

12 мигранти загинаха край Крит, над 100 бяха спасени

12 мигранти загинаха край Крит, над 100 бяха спасени

Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море

Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море

190 страни участват в конференцията на ООН за климата COP 31 в Анталия

190 страни участват в конференцията на ООН за климата COP 31 в Анталия

Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното съдебно дело в Кочани

Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното съдебно дело в Кочани

Мицотакис посрещна върнатите от България църковни реликви

Мицотакис посрещна върнатите от България църковни реликви

Водещи

Убийство след спор за пари в Сливен: Обвиняемият е осъждан над 25 пъти

Убийство след спор за пари в Сливен: Обвиняемият е осъждан над 25 пъти

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

  • Преди 7 минути
Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

  • Преди 11 минути
Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

  • Преди 15 минути
Мартин Минчев отпадна от националния отбор

Мартин Минчев отпадна от националния отбор

  • Преди 28 минути
37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

  • Преди 29 минути
Гласът на младите след президентските избори: Как социалните мрежи приеха победата на Йотова?

Гласът на младите след президентските избори: Как социалните мрежи приеха победата на Йотова?

  • Преди 29 минути
Кръстев, Богданов и Костов искат по-ефективно управление на публичните пари

Кръстев, Богданов и Костов искат по-ефективно управление на публичните пари

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

  • Преди 40 минути
Бюджет 2027 изкарва хората на улицата: Протести са насрочени в седем града

Бюджет 2027 изкарва хората на улицата: Протести са насрочени в седем града

  • Преди 49 минути
Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

  • Преди 55 минути
Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

  • Преди 56 минути
Винетка на по-висока цена: Шофьори плащат допълнителни такси, без да разберат

Винетка на по-висока цена: Шофьори плащат допълнителни такси, без да разберат

  • Преди 1 час
Атака с дрон спря добива от ключово газово находище в Ирак

Атака с дрон спря добива от ключово газово находище в Ирак

  • Преди 1 час