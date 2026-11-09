Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

Турската опозиционна „Нова партия“ преизбра Йозгюр Йозел за свой председател след вътрешнопартийно гласуване, в което се включиха близо 640 000 членове. Това съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“. Вотът е част от подготовката за първия конгрес на политическата формация, насрочен за 14 и 15 ноември.

Йозел беше единственият кандидат за лидерския пост. Според окончателните резултати той е получил подкрепата на всичките 639 454 участвали в гласуването партийни членове. Това представлява около 81% от общия състав на партията.

Вътрешният вот е част от усилията на формацията да въведе пряк избор на ръководството от своите членове, вместо решенията да се вземат единствено от партийните делегати.

„Достигнахме до момент, в който районните ни председатели, окръжните председатели и дори председателят на партията вече се определят пряко от членовете“, заяви Йозел след обявяването на резултатите.

„Нова партия“ беше основана в края на юли от бившия лидер на Народнорепубликанската партия (НРП) Йозгюр Йозел, след като той и 90 депутати напуснаха формацията.

Разцеплението настъпи след продължителна вътрешнопартийна криза, задълбочена от съдебните производства срещу редица представители на НРП, сред които кметове и високопоставени партийни фигури. Обвиненията в корупция започнаха да се появяват в края на 2024 г.

Напрежението се засили допълнително в края на май, когато Апелативният съд в Анкара отмени резултатите от 38-ия редовен конгрес на НРП, проведен през 2023 г. С решението си съдът отстрани ръководството на Йозел и възстанови начело на партията бившия лидер Кемал Кълъчдароглу и неговия екип. Това задълбочи разделението във формацията и допринесе за създаването на новата политическа сила.

На първия конгрес на „Нова партия“, който ще се проведе на 14 и 15 ноември, се очаква да бъдат избрани ръководните структури и управителните органи. Така формацията ще приключи организационното си изграждане, започнало през юли, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.