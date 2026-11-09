Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“
Вътрешният вот е част от усилията на формацията да въведе пряк избор на ръководството от своите членове, вместо решенията да се вземат единствено от партийните делегати
Турската опозиционна „Нова партия“ преизбра Йозгюр Йозел за свой председател след вътрешнопартийно гласуване, в което се включиха близо 640 000 членове. Това съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“. Вотът е част от подготовката за първия конгрес на политическата формация, насрочен за 14 и 15 ноември.
Йозел беше единственият кандидат за лидерския пост. Според окончателните резултати той е получил подкрепата на всичките 639 454 участвали в гласуването партийни членове. Това представлява около 81% от общия състав на партията.
Вътрешният вот е част от усилията на формацията да въведе пряк избор на ръководството от своите членове, вместо решенията да се вземат единствено от партийните делегати.
„Достигнахме до момент, в който районните ни председатели, окръжните председатели и дори председателят на партията вече се определят пряко от членовете“, заяви Йозел след обявяването на резултатите.
„Нова партия“ беше основана в края на юли от бившия лидер на Народнорепубликанската партия (НРП) Йозгюр Йозел, след като той и 90 депутати напуснаха формацията.
Разцеплението настъпи след продължителна вътрешнопартийна криза, задълбочена от съдебните производства срещу редица представители на НРП, сред които кметове и високопоставени партийни фигури. Обвиненията в корупция започнаха да се появяват в края на 2024 г.
Напрежението се засили допълнително в края на май, когато Апелативният съд в Анкара отмени резултатите от 38-ия редовен конгрес на НРП, проведен през 2023 г. С решението си съдът отстрани ръководството на Йозел и възстанови начело на партията бившия лидер Кемал Кълъчдароглу и неговия екип. Това задълбочи разделението във формацията и допринесе за създаването на новата политическа сила.
На първия конгрес на „Нова партия“, който ще се проведе на 14 и 15 ноември, се очаква да бъдат избрани ръководните структури и управителните органи. Така формацията ще приключи организационното си изграждане, започнало през юли, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.