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Тръмп допуска ограничения за изкуствения интелект, но не и за сметка на конкуренцията с Китай

Тръмп допуска ограничения за изкуствения интелект, но не и за сметка на конкуренцията с Китай
АР/БТА

Американският президент изрази готовност да обсъди с демократите мерки за контрол на технологията, но предупреди срещу прекомерни ограничения, които могат да дадат предимство на Пекин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че рисковете, свързани с изкуствения интелект, могат да бъдат контролирани. Той изрази готовност да обсъди с демократите въвеждането на предпазни мерки, съобщи Ройтерс.

В интервю за предаването „60 минути“ на телевизия Си Би Ес американският президент беше попитан дали САЩ трябва да приемат рисковете от развитието на технологията, за да запазят преднината си пред Китай.

„Нямам нищо против предпазните мерки“, отговори Тръмп. Той обаче подчерта, че не желае прекомерните регулации да поставят страната на „далечно второ място“ след Китай, където според него липсват подобни ограничения.

До момента Тръмп подкрепяше идеята технологичните компании сами да определят правилата за развитие на изкуствения интелект, вместо държавата да налага широкообхватни регулации. От изказването му не стана ясно какъв обхват на ограниченията би приел.

Коментарите му идват след междинните избори в САЩ, на които демократите постигнаха победа и от януари ще поемат контрола над двете камари на Конгреса. Резултатът засили очакванията на инвеститорите за по-строг държавен надзор върху индустрията на изкуствения интелект, както и за възможно забавяне на строителството на центрове за данни.

Някои от тези проекти вече срещат съпротива в отделни американски щати заради опасения от допълнително натоварване на електропреносните мрежи и водоснабдителните системи.

На този фон технологичният индекс Nasdaq се понижи с 5,5% на 5 ноември. Това е най-големият му еднодневен спад от април 2025 г. Индексът Nasdaq 100 загуби 6,4%, а пазарната капитализация на включените в него компании се сви с 2,5 трилиона долара.

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