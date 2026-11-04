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Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден
АР/БТА

Отличието е признание за приноса ѝ към хуманитарната помощ за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски удостои първата дама на САЩ Мелания Тръмп с орден "Княгиня Олга" първа степен. Отличието е признание за приноса ѝ към хуманитарната помощ за Украйна, става ясно от президентски указ от 4 ноември.

Според документа наградата се присъжда за "значителен личен принос към хуманитарната подкрепа за Украйна", както и за дейността ѝ в защита на човешките права и благотворителните инициативи в подкрепа на пострадалите от войната с Русия. Сред мотивите са и усилията на Мелания Тръмп за връщането на отвлечените от Русия украински деца, съобщава The Kyiv Independent.

Съдействие за връщането на украински деца

Отличието идва дни след евакуацията на близо 800 души от окупирания от Русия град Олешки. За осъществяването на хуманитарната операция е съдействала и Мелания Тръмп, заедно с други участници.

Първата дама на САЩ подкрепя различни хуманитарни инициативи, свързани с войната в Украйна, и участва в дипломатическите усилия за връщането на украинските деца, отведени в Русия.

През август 2025 г. тя изпрати лично писмо до руския президент Владимир Путин. След това беше установен пряк канал за комуникация, насочен към преговори за връщането на децата.

Кои други личности са получавали отличието?

Орденът "Княгиня Олга" е държавно отличие на Украйна, което се присъжда на жени за значими заслуги в държавната служба, науката, образованието, културата и благотворителността.

Сред досегашните му носителки са бившият председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Зеленски е връчвал украински държавни отличия и на други известни американци. На 26 август той награди милиардера и главен изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск с Орден на свободата.

Няколко месеца по-късно Мъск ограничи достъпа на Украйна до сателитната интернет система Starlink.

 

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