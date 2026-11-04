Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай потвърди плановете си да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г., като представи подробен график за подготовката на поредица от мисии през следващите три години. Стратегията беше обявена от главния конструктор на китайската лунна програма Уанг Сян по време на Седмата конференция за човешки космически полети в Пекин, съобщава Ars Technica.

Планът предвижда няколко последователни изпитания на ракети, космически кораби и лунен модул, които трябва да подготвят първото кацане на китайски астронавти на лунната повърхност. Новата хронология показва как Пекин възнамерява да участва в надпреварата със САЩ за завръщане на хората на естествения спътник на Земята.

За разлика от американската програма "Аполо", Китай не разполага с ракета с мощността на използваната тогава "Сатурн 5". Затова страната ще приложи различен подход - отделни изстрелвания на космически апарати, които впоследствие ще се скачват в орбита около Луната.

Първият етап от плана е предвиден за началото на 2027 г. Тогава Китай трябва да проведе безпилотен тест на космическия кораб "Мънчжоу", който ще бъде изведен в ниска околоземна орбита с ракета "Лонг Марч 10А".

През 2028 г. е планирано изпитание на по-голямата ракета "Лонг Марч 10" и лунния модул "Ланюе". Тестът ще включва спускане на модула върху лунната повърхност и последващото му изстрелване обратно в космоса. През 2029 г. се очаква две ракети да бъдат изстреляни едновременно и да се скачат в лунна орбита.

Крайната цел е преди 2030 г. две ракети да потеглят към Луната - едната с астронавти на борда на кораба "Мънчжоу", а другата с лунния модул. Преди това космическият кораб ще бъде използван и за превоз на екипажи до китайската космическа станция "Тянгун".

Междувременно НАСА планира да върне хора на Луната до 2028 г. - приблизително година преди крайния срок, който си е поставил Китай. Американската програма обаче среща затруднения при разработването на лунния спускаем модул, за който договори за милиарди долари имат компаниите SpaceX и Blue Origin.

Въпреки че САЩ работят по ракетата SLS от 15 години, а разработката на космическия кораб Orion започва още по-рано, нерешените технически въпроси около спускаемия модул създават риск от забавяне. Според Ars Technica американското кацане може да бъде отложено до 2030 г. или дори за по-късен момент.

Във Вашингтон приемат сериозно възможността Китай да постигне целта си преди САЩ. През последната година Конгресът и Белият дом предоставиха на администратора на НАСА Джаред Айзъкман широки правомощия за преструктуриране и ускоряване на програмата Artemis.

В отговор Айзъкман отмени проекта за космическата станция Lunar Gateway и обяви планове за подобрения на ракетата SLS. Миналата седмица той представи и инициатива, насочена към подпомагане на Blue Origin при разработването на решение за извеждането на космическия кораб Orion в ниска лунна орбита. По думите му НАСА разполага с необходимия мандат, ресурси и подкрепа, за да постигне поставената цел.

Китайската космическа програма е трудна за оценка от външни наблюдатели, но Пекин вече е извършил няколко практически стъпки в подготовката за пилотираната мисия. През август 2025 г. Китайската национална космическа агенция проведе успешно изпитание на макет на 26-тонния спускаем модул "Ланюе" в близост до Пекин. При теста лунната гравитация е била симулирана чрез система от големи кабели.

Междувременно космическият кораб "Мънчжоу", предназначен за изпитанието през 2027 г., вече е пристигнал в космическия център "Уенчан" на остров Хайнан.

Надпреварата между САЩ и Китай обаче не се ограничава до това коя държава първа ще изпрати отново хора на Луната. И двете космически програми развиват технологии за установяване на трайно присъствие в района на Южния полюс на естествения спътник.

В тази посока НАСА вече пое ангажимент да разработи лунна база през следващото десетилетие. Така дългосрочната цел на двете държави е не само пилотирано кацане, а изграждане на инфраструктура за продължително човешко присъствие на Луната.