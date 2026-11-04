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3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

Машините се справиха с 3,9 километра труден планински терен, преодолявайки препятствия, които поставят на изпитание дори човешката издръжливост

Хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай, изкачвайки 3100 каменни стъпала по маршрута към върха на Тайшан. Постижението беше част от първото в света състезание по роботизирано планинско изкачване, в което се включиха и четириноги машини и роботизирани екзоскелети.

Участниците трябваше да преодолеят маршрут с дължина 3,9 километра и денивелация от 600 метра. Трасето включваше стръмни участъци, продължителни стълбища и остри завои – изпитание за баланса, ориентацията и подвижността на машините.

Пред погледите на публиката роботите преминаха по неравните каменни стъпала, като част от тях успяха да достигнат финала. Четириноги модели дори пренасяха хранителни запаси по време на изкачването.

Състезанието превърна планината Тайшан в своеобразна изпитателна площадка за съвременните роботизирани технологии. Трудният терен позволи да бъдат проверени възможностите на машините да се справят с препятствия, които изискват прецизно движение и стабилност.

В надпреварата се включиха общо 90 отбора, които представиха разработки и постижения в областта на роботиката, инженерството и научните изследвания.

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