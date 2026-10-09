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Хуманоидните роботи в Китай вече се наемат на рекордно ниски цени

Хуманоидните роботи в Китай вече се наемат на рекордно ниски цени

Засилената конкуренция между доставчиците води до допълнително намаляване на цените

След първоначалния бум в търсенето на хуманоидни роботи, цените за наемането им в Китай се сринаха драстично. Данните от най-големия пазар за подобни машини показват, че услугата става все по-достъпна, но тенденцията може да се окаже временна.

В началото на 2025 г. наемът на популярни модели достигаше десетки хиляди юана на ден. В началото на 2026 г. цените вече бяха спаднали до 2000–3000 юана (298–448 долара), а сега в много случаи са под 1000 юана (150 долара). Някои платформи предлагат роботи на цена от едва 289 юана дневно (43 долара), съобщава технологичното издание My Drivers.

Основна причина за поевтиняването е увеличаването на броя на компаниите, които предлагат хуманоидни роботи под наем. Засилената конкуренция между доставчиците води до допълнително намаляване на цените.

Приложението на машините обаче остава сравнително ограничено. Те се използват основно на търговски събития и туристически обекти, където танцуват, поздравяват посетители и се ръкуват с тях.

С разпространението на подобни представления първоначалният ефект на новостта постепенно отслабва. Когато хуманоидни роботи могат да бъдат видени в почти всеки търговски център или туристическа атракция, самото им присъствие вече не е достатъчно, за да привлече публика.

Това поставя под натиск бизнес моделите, които разчитат основно на любопитството към новата технология. Компаниите ще трябва да намерят нови приложения и начини да привличат клиенти, ако искат да запазят интереса към услугата. Въпреки резкия спад на цените обаче, тенденцията не е задължително трайна.

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