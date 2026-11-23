Apple работи по разработването на нов AI агент, който ще може самостоятелно да управлява компютър, да използва различни приложения, да изпълнява команди и дори да пише и коригира програмен код. Компанията вече търси ръководител на инженерния екип, който да поеме реализацията на проекта. Според информация на Bloomberg обаче технологичният гигант рискува да изостане от конкурентите си в бързо развиващия се пазар на AI агенти.

В обява за работа Apple описва бъдещата система като асистент, способен да взаимодейства с компютъра почти като човек. Той ще може да сърфира в интернет, да работи с приложения, да изпълнява различни команди, да пише код и да отстранява грешки в него. Предвижда се агентът сам да избира необходимите инструменти според поставената задача.

Това е съществена промяна спрямо досегашните възможности на Siri. Вместо просто да отговаря на въпроси и да изпълнява отделни гласови команди, новият асистент ще може да предприема действия от името на потребителя.

Според анализатора на Bloomberg Марк Гърман основното предизвикателство пред Apple е бавният темп, с който компанията въвежда нови технологии. Традиционно тя разработва хардуера и софтуера си по предварително установен график, като основните функции за следващите версии на операционните системи се планират месеци преди официалното им представяне.

В подразделението, ръководено от Крейг Федериги, основните функционалности обикновено се определят до края на лятото или началото на есента на предходната година. След това екипите се съсредоточават върху изпълнението на вече утвърдения план.

Този подход, който дълго време е работил в полза на Apple, се оказва по-труден за прилагане в сферата на изкуствения интелект. Компании като OpenAI, Anthropic и Google непрекъснато представят нови модели и възможности, докато Apple продължава да разчита основно на годишния си цикъл на актуализации.

Изоставането стана видимо още при представянето на Apple Intelligence през 2024 г., когато част от обявените възможности не бяха готови за потребителите.

Сега компанията се опитва да ускори разработките си. През декември се очаква актуализация, която да включва функции, отложени от предходното обновяване на операционната система. Очаква се и допълнителна голяма актуализация през пролетта.

Apple постепенно променя и графика си за представяне на нови устройства, като разпределя премиерите през цялата година, вместо да ги концентрира основно през есента. Въпреки това според източници на Bloomberg служителите все още не забелязват съществени промени в ежедневната организация на работата.

Междувременно се извършва и преструктуриране на екипа, отговарящ за Siri. Компанията е освободила служители, работили по старата инфраструктура на асистента, за да насочи повече ресурси към новите компоненти, базирани на изкуствен интелект.

Въпреки предстоящите подобрения сегашната версия на Siri продължава да има ограничения при работата с приложения на трети страни и изпълнението на по-сложни задачи. Гърман дава пример с трудностите на Siri да разпознава информация в разговори. Дори когато в отворен чат са посочени часът и мястото на среща, асистентът не успява надеждно да извлече данните и да ги запише в календара

Очаква се през декември Siri да получи възможност да изпълнява последователност от действия в приложенията на Apple. Поддръжката на външни приложения трябва да бъде добавена през следващата година. Така например потребителят ще може да поиска от асистента да открие снимка, да я редактира и след това да я изпрати по имейл. Предвижда се и възможност за поръчване на Uber или резервиране на маса чрез платформата Resy.

Според Гърман обаче тези функции са само междинна стъпка към създаването на пълноценен AI агент, който може самостоятелно да планира и изпълнява задачи, съобразявайки се с нуждите на потребителя.

Конкурентите на Apple вече работят активно в тази посока. Разработваните от тях системи могат да се свързват с електронна поща, календари, банкови услуги, платформи за пътуване, облачни хранилища, социални мрежи, онлайн магазини и устройства за интелигентен дом. Макар технологията все още да е в начален етап, подобни агенти вече предлагат интеграция с хиляди приложения и услуги.

По оценка на Гърман Apple може да представи собствен пълноценен AI агент едва към края на 2027 г. Дотогава конкурентите ѝ може да са изградили значително присъствие в ежедневието на потребителите.

Така компанията е изправена пред риск, който надхвърля конкуренцията при продажбите на устройства. Apple може да запази позициите си на пазара на iPhone, но да загуби част от влиянието си върху начина, по който хората използват приложенията, избират дигитални услуги и взаимодействат с технологиите.