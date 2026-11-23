Пътнически влак на американската железопътна компания Amtrak се блъсна в тежкотоварен камион, превозващ булдозер, в щата Луизиана. При сблъсъка локомотивът и два багажни вагона дерайлираха. На борда са пътували 95 души, четирима от които са откарани в болница с наранявания без опасност за живота, съобщават местните власти и американски медии.

Произшествието е станало в неделя около 18:15 ч. местно време край град Брусард, източно от Лафайет. Влакът се е ударил в 18-колесен камион, който се намирал върху железопътен прелез.

В резултат на удара водещият локомотив и двата багажни вагона са излезли от релсите, но всички пътнически вагони са останали изправени. От Amtrak съобщиха, че за пътниците е организиран автобусен транспорт до крайните им дестинации.

Според полицията в Лафайет камионът е превозвал булдозер и е заседнал върху релсите при опит да премине през прелеза. Няколко минути по-късно бариерите се спуснали заради приближаващия влак. Машинистът се опитал да намали скоростта, но не успял да избегне сблъсъка.

„Влакът очевидно е направил опит да намали скоростта, но не е успял да спре преди сблъсъка“, заяви сержант Ашли Ууд от полицейското управление на Лафайет.

На мястото пристигнали полицейски и пожарникарски екипи, както и служители на спешната медицинска помощ. В операцията участвали общо 12 линейки. Част от пътниците били прегледани на място, а четирима били транспортирани до болница.

Пожарникарите помогнали на пътниците да напуснат безопасно влака и да приберат багажа си. Причините за инцидента се разследват, като в проверката участват и представители на железопътната компания BNSF.

Произшествието довело и до временно ограничаване на движението по близък участък от магистрала US 90, където една от лентите била затворена.