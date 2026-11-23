Производителят Димитър Главчев от Петрич търси пазар за около 20 тона киви. Той предлага плодовете по 1 евро за килограм на едро, но все още няма купувач за реколтата, съобщава БНТ. След като разказал за проблема си във Фейсбук, с него се свързала голяма търговска верига. Досега чрез социалната мрежа той е успявал да продава само на дребно.

Четири тона от реколтата вече са набрани и се съхраняват в двора му. Още 15–16 тона трябва да бъдат обрани тази седмица. Според производителя при застудяване или дъжд набраните плодове може да се наложи да бъдат бракувани.

„Имам обещание от веригите днес да дойдат да видят кивито. Дано го вземат всичкото и да приключа“, казва Главчев.

Той отглежда киви от над 30 години. По думите му заради трудното изкупуване и растящите разходи в района са останали само двама големи производители и няколко по-малки. Главчев изчислява, че годишно плаща между 5000 и 6000 евро за трактор, резитба и вода, без да включва опаковките. Той посочва, че производителите на киви нямат достъп до държавно подпомагане за културата.

Други стопани предлагат продукцията си директно на борсата в село Кърналово. Кирил Новков разказва, че е продал едва една каса киви и една каса райски ябълки. По думите му купувачите предпочитат по-едрите гръцки плодове и смятат българските за по-скъпи.

Производителите очакват площите с киви в района да продължат да намаляват, ако трудностите с изкупуването се запазят.