Еврото започна днешната сутрешна междубанкова търговия с повишение спрямо основните световни валути, съобщават германски финансови издания.

Спрямо щатския долар единната европейска валута поскъпна с 0,26% до 1,0999 долара за едно евро. За сравнение, в петък Европейската централна банка определи референтен курс от 1,0992 долара за евро.

Повишение е отчетено и спрямо японската йена. Еврото добави 0,51% и достигна 174,882 йени.

Спрямо британската лира движението е минимално – ръст от 0,01% до 0,8382 лири за евро. Еврото поскъпва и спрямо швейцарския франк, като увеличението е 0,18% до 0,9229 франка за едно евро.

Движенията на валутните пазари остават чувствителни към очакванията за решенията на централните банки, икономическите данни и перспективите пред световната икономика.