Бъдещите гаранции за сигурността на Украйна трябва да бъдат част от по-широко споразумение за следвоенния ред и сигурността в Европа, а не да се разглеждат самостоятелно. Това заяви специалният представител на американския президент Джаред Къшнър.

През следващите седмици САЩ възнамеряват да проведат двустранни и многостранни консултации с Украйна, европейските си съюзници и Русия. Целта е да бъде изработена обща рамка за гарантиране на сигурността на европейския континент.

Къшнър съобщи, че администрацията на Доналд Тръмп разглежда възможността за предоставяне на гаранции за защита на Киев, сходни с предвидените в член 5 от Северноатлантическия договор. Той определи готовността на Москва да обсъжда подобни ангажименти като значителен напредък в преговорния процес.

Американският представител подкрепи и настояването на украинския президент Володимир Зеленски гаранциите да бъдат конкретни, надеждни и официално записани. По думите му обаче Тръмп ще одобри подобни ангажименти единствено след преминаване през необходимите конституционни процедури и ако те отговарят на националните интереси на САЩ.

Предвижданата система трябва да осигури защита и икономическа стабилност на Украйна чрез дългосрочни реформи. В същото време Европа трябва да укрепи позициите си, а Русия да получи уверения, че НАТО не цели конфронтация. Алиансът и неговите партньори от своя страна трябва да разполагат с надеждни механизми за проверка дали Москва спазва суверенитета на съседните държави.

Къшнър призна, че окончателно споразумение все още не е постигнато. Според него обаче започването на консултациите създава възможност за прекратяване на бойните действия и насочване на стотици милиарди долари от военни разходи към икономическото развитие, по-достъпната енергия и инфраструктурата.