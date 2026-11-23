При всеки по-силен дъжд едно от най-натоварените кръстовища в пловдивския район „Южен“ се оказва под вода. Причината е ремонтът на канализацията към Южния обходен колектор и невъзможността на помпените съоръжения да поемат големите количества вода.

В рамките на няколко дни два пъти кръстовището на булевард „Александър Стамболийски“ и улица „Индустриална“ беше затворено, след като деветте помпи, които трябва да отвеждат водата, за пореден път аварираха.

„Вследствие на големия дъжд помпите, които отводняваха, не можаха да смогнат и затова започна да излиза водата. Тя излиза от дъждоприемните шахти от канала. В момента, в който видяхме, че нивото се задържа, имаме измервателна точка, откъдето следим. ВиК бяха тук на място, чакаха и отвориха шахтите, и водата за 15 минути вече я нямаше", каза Атанас Кунчев, кмет на район „Южен“.

За хората, които ежедневно преминават оттук, наводненията вече не са изненада. Някои дори променят маршрутите си при прогноза за дъжд. „Въпросът е, че този обходен колектор се прави вече не знам колко години и реално все още не е завършен. Сега поредните обещания са, че след като се направи последното трасе, тук този участък ще се оттича на самотек, без да е необходимо да се включват помпи.“

„Да, като завали, там просто е неизбежно. Трябва да се отбягва този район, понеже става доста сложно.“

Докато ремонтът на Южния обходен колектор не бъде завършен, водата тук ще продължи да се отвежда с помпи. А при всеки по-интензивен дъжд рискът от ново затваряне на кръстовището остава.

„Добрата новина е, че най-накрая фирмата изпълнител получи разрешение за строеж за втория етап. Може би до 6–8 месеца, надявам се, цялата тази сага да приключи…“, обясни Атанас Кунчев.

Новият етап на ремонта обхваща участъка от железопътните линии до Кукленско шосе. След изграждането му предстои свързване на двете части на колектора. Едва тогава се очаква честите наводнения да останат в миналото.