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Над 400 души са дарили кръв в Пловдив след катастрофите на АМ "Тракия"

Над 400 души са дарили кръв в Пловдив след катастрофите на АМ "Тракия"

Към момента има достатъчно количества за всички нуждаещи се

Над 400 души са дарили кръв в Пловдив след катастрофите на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, съобщи директорът на Районния център за трансфузионна хематология (РЦТХ) в града д-р Янко Янков.

Общо 278 са дарителите само през вчерашния ден на траур, предава БТА.

Той призова хората, които са решили да дарят кръв, да планират това в бъдеще, защото към момента има достатъчно количества за всички нуждаещи се.

"Към този момент от Пловдив не са поискани кръвни продукти за пострадалите от тежката катастрофа", посочи Янков.

Той отбеляза, че запасите на центъра са пълни, а натрупването им не е желателно заради едновременното изтичане на срока им на годност. 

"Нека хората да даряват регулярно, през цялата година", апелира лекарят и благодари на всички кръводарители за изразената съпричастност.

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