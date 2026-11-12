Три милиона души посрещнаха папа Лъв XIV в Перу

Папа Лъв XIV беше посрещнат от най-многобройното множество от началото на своя понтификат при емоционалното си завръщане в Перу, предава Ройтерс. Светият отец обяви южноамериканската държава, където е служил като мисионер в продължение на две десетилетия, за своя родина.

Огромните тълпи, оценени от местните власти на 3 милиона души, притискаха полицейските заграждения, развяваха балони и знамена и скандираха „Лъв, Лъв, Лъв“. Усмихнат, папата обиколи улиците в открит папамобил и енергично поздравяваше събралите се хора в последния етап от своята 12-дневна обиколка в три държави.

Трогателно завръщане у дома

В внимателно следена реч пред президента Кейко Фухимори малко след пристигането си в Лима, първият перуански гражданин начело на Католическата църква призова държавния глава да изгради доверие сред народа си след оспорваната ѝ изборна победа по-рано тази година. В Националния театър в Лима папата сподели, че това посещение има изключително лично значение за него, като си припомни многобройните приятелства от 20-годишния си престой в страната и любовта си към националното ястие севиче.

„Днес разбирам колко много от тази земя остава в мен и колко много от моята собствена история принадлежи и на вас. Мога да ви кажа с дълбока благодарност, че се завръщам в моята родина“, заяви той.

Роденият в Чикаго папа Лъв пристигна в Перу за финалната и най-лична спирка от най-интензивното задгранично пътуване на папа от десетилетия насам, след като вече посети Уругвай и Аржентина. Шестдневната му визита включва и тридневен престой в северния град Чиклайо, където той беше епископ от 2015 до 2023 г.

Улиците на столицата бяха изпълнени с хора на километри разстояние, напомняйки за историческите папски визити в католически бастиони като Филипините, Мексико и Бразилия. Главният площад в Лима избухна в бурни аплодисменти, когато на голям екран беше показано кацането на папския самолет.

27-годишната Камила Серасо, дошла със съпруга си и малкото им дете, сподели надеждата си синът ѝ някой ден да си спомня това вълнение, отбелязвайки, че откакто хората са научили за перуанското гражданство на папата, се отъждествяват с него много по-силно.

Послания към властта и поглед към миналото

Още в първото от общо 22-те си планирани събития в Перу, папа Лъв XIV призова президента Фухимори да се изправи срещу раните от бурното минало на страната, правейки алюзия за противоречивото наследство на нейния баща – покойния бивш президент Алберто Фухимори. Той управлява страната от 1990 до 2000 г. и прекара дълги години в затвора с присъда за нарушаване на човешките права, преди да бъде помилван през 2017 г. и да почине през 2024 г.

Без да споменава директно вътрешния конфликт, продължил от около 1980 до 2000 г., Светият отец посочи, че Перу е преживяло трудни времена, които са подложили страната на изпитание. Той подчерта, че миналите събития заслужават да бъдат третирани със справедливост и чувствителност, за да се даде пространство на хармонията и различията да се решават с уважение.

В приветствието си Кейко Фухимори отговори, че визитата на папата е покана за Перу да довърши своята незавършена задача за национално помирение.

Рекордна обиколка въпреки здравословните изпитания

Според изявление на Ватикана, позоваващо се на местните власти, 3-те милиона души в Лима поставят нов рекорд за папа Лъв, надминавайки 2,5-милионното множество на литургията му на открито в Буенос Айрес по-рано тази седмица. По-рано в сряда той приключи аржентинската част от обиколката си с друга литургия на открито пред 2 милиона вярващи пред светилището на Дева Мария от Лухан.

Особено впечатление прави и добрата физическа форма на папа Лъв, който предприе тежката обиколка по-малко от месец след операция от рак на белия дроб, но произнася дълги речи с твърд и ясен глас.