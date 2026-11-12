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СО подписа договор за 282 млн. евро финансиране за модернизиране на градския транспорт и инфраструктура

СО подписа договор за 282 млн. евро финансиране за модернизиране на градския транспорт и инфраструктура
Столична община

Договорът бе подписан с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков

Кметът на София Васил Терзиев днес подписа договор за 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране за модернизация на градския транспорт и изграждане и обновяване на улици и булеварди в столицата, съобщават от пресцентровете на Столична община и МРРБ.

Договорът бе подписан с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в присъствието на заместник-кметовете на София по финанси Георги Клисурски, по транспорт Иван Николов и по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, както и представители на „Метрополитен“ и „Столичен електротранспорт“.

Средствата се предоставят по процедура „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Искам да благодаря на всички екипи и партньори, които вложиха много усилия и експертиза, за да успеем да защитим това европейско финансиране. То ще ни даде възможност да превърнем подготвените проекти в реалност – в модерни превозни средства за градския транспорт, разширяване на метрото, изграждане на градска инфраструктура и по-добра свързаност между кварталите. Това са промени, които ще имат пряк ефект върху ежедневието на софиянци“, посочи кметът Васил Терзиев.

Изключително важно е, че осигуряваме 282 млн. млн. евро за Столична община. Средствата ще дадат възможност да се облекчат финансовите плащания за нови метровлакове и електрически транспорт – автобуси и тролейбуси. Продължаването на метрото е изключително важно. В рамките на Програма „Развитие на регионите“ успяхме да направим всичко, което можахме, и с тези средства дадохме допълнителен тласък“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Инвестицията е за близо 800 млн. евро, от които 282 млн. евро са грант от програмата. Проектът се изпълнява от общината в партньорство с „Метрополитен“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД, като крайният срок за завършването му е 31.12.2029 г.

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