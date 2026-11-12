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Обвиниха мъж от Бяла Слатина за побой на партньорката му

Обвиниха мъж от Бяла Слатина за побой на партньорката му
БТА

Мъжът е отнел и автомобила на жената

За случай на домашно насилие съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР – Враца. 

На 11 ноември по обяд в Районно управление (РУ) – Бяла Слатина е бил получен сигнал за нанесен побой на жена от с. Бутан, която съобщила и за отнетия й лек автомобил „Форд Галакси“.

От извършените бързи издирвателни мероприятия и следствени действия е установено, че съпричастни към деянието са двама души от гр. Бяла Слатина, единият от които живее на семейна начала със собственичката на автомобила, предава БТА.

Мъжът е задържан, по случая е образувано досъдебно производство. 

Според отчета за работата на ОД на МВР – Враца за миналата година на територията на областта регистрираните престъпления, извършени в условията на домашно насилие, са 3,62 % от общия брой престъпления. 

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