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Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"

Мъж е обвинен в особено жестоко убийство след побой в столичния квартал "Връбница"
Снимка: БТА

Жертвата е починала от тежка черепно-мозъчна травма и множество счупвания

Мъж е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин в столичния квартал "Връбница". Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Престъплението е извършено около 02:30 ч. на 21 октомври, когато мъж с инициали Г. Д. е нападнал М. С. и му е нанесъл множество удари по главата и тялото.

Според данните на разследването побоят е причинил тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и кръвонасядания, довели до смъртта на пострадалия. Прокуратурата посочва, че убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, което е основание за повдигнатото обвинение за квалифицирано умишлено убийство.

Мъжът е привлечен като обвиняем на 22 октомври и е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Разследването е започнало в деня на престъплението. То се води от служители на Девето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството на Софийската градска прокуратура, предаде NOVA.

В събота, 24 октомври, прокуратурата се очаква да поиска от Софийския градски съд налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". 

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