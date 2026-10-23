България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години
Убийството е извършено в Москва през 2005 г.
Руски гражданин, обявен за международно издирване във връзка с убийство, извършено в Москва през 2005 г., е екстрадиран от България в Русия. Предаването му е осъществено на летище София, съобщи говорителят на руското Министерство на вътрешните работи Ирина Волк.
Според информацията на руските власти мъжът е заподозрян за убийство, извършено преди повече от две десетилетия. След престъплението той напуснал Русия и се укрил от органите на реда.
Убийството е извършено през 2005 г.
Разследването е свързано със смъртта на мъж в Москва, който през 2005 г. е починал вследствие на порезни рани.
По случая е образувано наказателно производство за убийство, а предполагаемият извършител е напуснал страната.
Тъй като местонахождението му останало неизвестно, руските власти го обявили за международно издирване.
Предаден е на руските власти на летище София
Екстрадицията е извършена на столичното летище, където българските правоохранителни органи са предали издирвания мъж на представители на Националния център на Интерпол към руското Министерство на вътрешните работи и на Федералната служба за изпълнение на наказанията.
По думите на Ирина Волк установяването на местонахождението му е станало възможно благодарение на сътрудничеството между българските и руските служби чрез каналите на Интерпол.
Самоличността на мъжа не се съобщава
Към момента руските власти не разкриват името и възрастта на екстрадирания гражданин.
Не е уточнено и кога е бил задържан в България, нито колко време е пребивавал на територията на страната.
Предстои мъжът да бъде изправен пред руското правосъдие във връзка с обвинението за убийство.