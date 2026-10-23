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България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

България екстрадира в Русия мъж, издирван за убийство отпреди 21 години

Убийството е извършено в Москва през 2005 г.

Руски гражданин, обявен за международно издирване във връзка с убийство, извършено в Москва през 2005 г., е екстрадиран от България в Русия. Предаването му е осъществено на летище София, съобщи говорителят на руското Министерство на вътрешните работи Ирина Волк.

Според информацията на руските власти мъжът е заподозрян за убийство, извършено преди повече от две десетилетия. След престъплението той напуснал Русия и се укрил от органите на реда.

Убийството е извършено през 2005 г.

Разследването е свързано със смъртта на мъж в Москва, който през 2005 г. е починал вследствие на порезни рани.

По случая е образувано наказателно производство за убийство, а предполагаемият извършител е напуснал страната.

Тъй като местонахождението му останало неизвестно, руските власти го обявили за международно издирване.

Предаден е на руските власти на летище София

Екстрадицията е извършена на столичното летище, където българските правоохранителни органи са предали издирвания мъж на представители на Националния център на Интерпол към руското Министерство на вътрешните работи и на Федералната служба за изпълнение на наказанията.

По думите на Ирина Волк установяването на местонахождението му е станало възможно благодарение на сътрудничеството между българските и руските служби чрез каналите на Интерпол.

Самоличността на мъжа не се съобщава

Към момента руските власти не разкриват името и възрастта на екстрадирания гражданин.

Не е уточнено и кога е бил задържан в България, нито колко време е пребивавал на територията на страната.

Предстои мъжът да бъде изправен пред руското правосъдие във връзка с обвинението за убийство.

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