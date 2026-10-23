Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

Само осем отбора са записали повече победи от Левски в европейските клубни турнири през настоящия сезон, показва статистика на платформата Football Meets Data.

След успеха с 2:1 над Виктория Пилзен „сините“ вече имат пет победи в 11 европейски срещи. Отборът на Хулио Веласкес надви Борац Баня Лука и Университатя Крайова в София, спечели и двата си мача срещу Кайрат Алмати и триумфира в Чехия.

Левски има още четири равенства - при гостуванията на Борац, Университатя и НЕК Ниймеген, както и срещу АЕК Атина в София. Единствените две поражения дойдоха в реванша с АЕК в гръцката столица и в първия мач от основната фаза срещу Залцбург.

Лидер в класацията е Ференцварош с девет победи. Бенфика, Бешикташ, Хайдук Сплит и Сабах имат по седем успеха, а Лугано, Аякс и Андерлехт са с по шест. Левски дели следващата позиция с Панатинайкос, Селтик, Брага, ФК Копенхаген, Партизан, Бран и Борац.

ЦСКА е постигнал три европейски победи през сезона, колкото имат още 36 отбора.

При статистиката трябва да се отчете, че най-силните европейски клубове започнаха участието си директно в основната фаза и до момента са изиграли само по три срещи. Въпреки това постижението подчертава силната европейска кампания на Левски, който има възможност да подобри актива си в оставащите двубои.