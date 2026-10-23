Треньорът на Виктория Пилзен след загубата от Левски: Подарихме им двата гола

Старши треньорът на Виктория Пилзен Радослав Ковач не скри разочарованието си след домакинското поражение с 1:2 от Левски в третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Според него повтарящите се индивидуални грешки са лишили чешкия тим от точки.

„Разочароващо е. Става въпрос за индивидуални грешки, които се повтарят и ни струват точки. Същото се случи и срещу Ференцварош, когато допуснахме две напълно ненужни грешки. Сега историята се повтори“, заяви Ковач.

Наставникът смята, че Виктория не е била надиграна, но Левски е показал значително по-висока ефективност пред гола.

„Срещата беше равностойна. Не е като Левски да е дошъл тук и да ни е надиграл. Те имаха две положения и отбелязаха два гола. Подарихме им ги. Бяха изключително ефективни“, добави специалистът.

Виктория е допуснала седем попадения в първите си три срещи от Лига Европа и има само една суха мрежа в последните си седем официални мача. Ковач обаче не смята, че проблемът е в тактическата организация.

„По-скоро става въпрос за индивидуални действия и концентрация. Говорим за това преди всеки мач, но продължаваме да допускаме едни и същи грешки. Една, две, три - и резултатът е налице“, каза той.

Чешкият треньор беше критичен и към офанзивното представяне на отбора си срещу добре подредената защита на Левски.

„Бяхме много слаби в последната третина. Дори през първото полувреме, когато визуално изглеждахме добре, реалните положения бяха малко. След почивката Левски затвори пространствата и почти не стигахме до опасни ситуации“, анализира Ковач.

Критики получи и голмайсторът Кабонго, който според наставника не е присъствал достатъчно често в наказателното поле.

„Очаквахме много повече от офанзивните футболисти. Кабо отбеляза, но през по-голямата част от мача не беше в наказателното поле, а това не е добре за централен нападател. Липсваше ми повече смелост“, завърши Радослав Ковач.