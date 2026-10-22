Левски покори Пилзен след драматичен европейски спектакъл

Левски постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа, след като надви Виктория Пилзен с 2:1 като гост. „Сините“ показаха характер, издържаха на натиска на домакините и отговориха почти веднага след изравнителния гол на чешкия тим.

Футболистите на Хулио Веласкес започнаха предпазливо, докато Виктория пое контрола върху топката и опита да наложи високо темпо. Левски беше принуден да се защитава дълбоко в собствената си половина и изпитваше трудности при организирането на своите атаки.

Първата възможност се откри пред Мемич в 13-ата минута, но неговият удар премина далеч над вратата на Светослав Вуцов. Малко по-късно Мазир Сула получи първия жълт картон в срещата.

Натискът на Виктория постепенно се засили и домакините на два пъти стигнаха до опасни ситуации. При първата футболист на чешкия тим се озова сам срещу Вуцов, но вратарят на Левски се намеси решително. Само минута по-късно Алдаир спря друга перспективна атака и предотврати нова опасност.

Левски създаде първото си по-сериозно положение в 24-тата минута, но ударът към вратата на домакините беше спасен от Вигеле. След това Виктория отново задържа продължително топката, без да успее да намери свободни пространства в добре подредената защита на гостите.

Когато изглеждаше, че първото полувреме ще завърши без попадения, „сините“ нанесоха своя удар. Евертон Бала получи възможност да стреля и преодоля Вигеле, за да даде аванс на българския шампион. Попадението дойде в изключително важен момент и позволи на Левски да се оттегли на почивката с преднина от 1:0.

Втората част започна с по-активна игра на отбора на Хулио Веласкес. Сула отне топката и опита подаване в наказателното поле, но атаката завърши само с корнер.

Виктория отговори с удар на Ладра от границата на наказателното поле, който премина встрани от вратата. Малко след това домакините поискаха дузпа за игра с ръка на Марко Груич след изпълнение на ъглов удар. Ситуацията беше разгледана от ВАР, но наказателен удар не последва.

Евертон Бала продължи да бъде сред най-опасните футболисти на Левски. Бразилецът направи впечатляващ пробив през центъра и подаде към Сержиньо, но защитата на Виктория реагира навреме и не позволи на атаката да завърши с удар.

Хулио Веласкес предприе първата си промяна, като включи Армстронг Око-Флекс на мястото на Мазир Сула. Натискът на чехите обаче се увеличи и след центриране Кабонго успя да изпрати топката във вратата на Вуцов за 1:1.

Левски не позволи на изравняването да го разколебае. Само няколко минути по-късно Мехди Мубарик показа отличен поглед върху играта и изведе Рейналдо с прецизно подаване. Нападателят се възползва от възможността и отново изведе „сините“ напред.

След второто попадение Веласкес освежи състава. Голмайсторът Евертон Бала отстъпи мястото си на Акрам Бурас, който се завърна в игра след продължително отсъствие заради контузия.

Кабонго получи още една възможност пред вратата на Левски, но този път не успя да насочи топката точно. Впоследствие Мубарик и Рейналдо също напуснаха терена, а в игра се появиха Алекс Сентейес и Хуан Переа.

В заключителните десет минути домакините хвърлиха повече сили в атака и опитаха да стигнат до второ изравняване. Защитата на Левски обаче остана концентрирана и се справи с натиска.

Стефан Пиргич получи жълт картон за нарушение срещу Марко Груич, а в добавеното време Виктория получи последна възможност от пряк свободен удар. Ситуацията обаче завърши с нарушение срещу Вуцов и напрежението пред българската врата приключи.

Последният съдийски сигнал сложи край на драмата и узакони ценния успех на Левски. След поражението от Залцбург и равенството с НЕК Ниймеген „сините“ вече имат четири точки и направиха важна крачка в битката за участие в елиминационната фаза.