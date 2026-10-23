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Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите
БТА

Двамата футболисти на ЦСКА блестят със силни показатели в Лигата на конференциите

Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси е лидер по асистенции в основната фаза на Лигата на конференциите. Италианецът има две голови подавания след първите два двубоя на „червените“ в турнира.

Сенси асистира на Жоел Цварц за попадението срещу Монако, а при равенството 2:2 с Нордселанд подаде за първия гол на Леандро Годой.

Мохамед Салах от Трабзонспор, Осман от Брайтън, Юричич от Борац Баня Лука и Цикалдау от Университатя Крайова също имат по две асистенции, но официалната статистика на УЕФА поставя Сенси начело.

Годой също е сред най-опасните футболисти в надпреварата. Нападателят, който отбеляза и двата гола за ЦСКА срещу Нордселанд, е създал девет положения в мачовете с датчаните и Монако.

По този показател аржентинецът заема четвъртото място сред всички футболисти в основната фаза на Лигата на конференциите.

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