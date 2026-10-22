Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Крум Савов пред ТАРАЛЕЖ: Сега е моментът ЦСКА да върне славата си в Европа

Крум Савов пред ТАРАЛЕЖ: Сега е моментът ЦСКА да върне славата си в Европа

Журналистът очаква смела и агресивна игра срещу Нордселанд

Спортният журналист Крум Савов изрази увереност, че ЦСКА може да постигне положителен резултат при гостуването на Нордселанд в Лигата на конференциите. Според него „червените“ трябва да покажат същата смелост и агресия, които демонстрираха срещу Монако.

„ЦСКА разполага със сравнително дълбок състав, така че съм сигурен, че ще опита да играе по същия начин. Отборът трябва да противопостави физическа мощ и агресия, но има и футболисти, които са по-технични от тези на съперника“, заяви Савов.

Журналистът призна, че отсъствието на Жан-Филип Гбамен ще се отрази сериозно върху играта на отбора.

„Гбамен е изключително важен. Формално играе като централен защитник, а понякога и като дефанзивен халф, но влиянието му върху цялостната игра е огромно. Той носи опит, самочувствие и физика. Ръководи не само защитата, а дава насоки и в средата на терена“, обясни той.

Савов очаква да се усети и липсата на Жоел Цварц, който пропуска гостуването заради контузия.

„Цварц показа много сериозни качества. Може би все още не е наваксал напълно с физическата подготовка и издръжливостта, затова често влиза като резерва или е заменян по-рано. Със сигурност ще липсва, защото е много силен футболист“, каза журналистът.

Според него ЦСКА обаче разполага с достатъчно възможности в атака, за да компенсира отсъствието на нидерландеца.

„Отборът има трима централни нападатели, което е огромен лукс. Когато единият отсъства, останалите двама са достатъчно класни, за да свършат работа“, добави Савов.

Той не смята, че разгромната победа на Нордселанд със 7:1 над Лудогорец през 2023 година трябва да бъде определяща за очакванията към предстоящия двубой.

„Този резултат не може да бъде критерий. Лудогорец е най-успешният български отбор в Европа през последните години, но е имал както големи успехи, така и тежки провали“, коментира Савов.

Журналистът предупреди, че изкуственият терен и домакинската атмосфера дават известно предимство на датчаните, но подчерта, че ЦСКА има шанс да спечели.

„Стадионът, изкуственото покритие и самочувствието дават предимство на Нордселанд. Но сега е моментът ЦСКА да върне старата си слава на отбор с успехи по европейските терени“, завърши Крум Савов.

Още по темата

ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд

ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд

По коя телевизия да гледаме Нордселанд - ЦСКА от Лига на конференциите?

По коя телевизия да гледаме Нордселанд - ЦСКА от Лига на конференциите?

Ключов ас на Нордселанд излиза срещу ЦСКА

Ключов ас на Нордселанд излиза срещу ЦСКА

Английски съдия ще ръководи мача на ЦСКА срещу Нордселанд в Лигата на конференциите

Английски съдия ще ръководи мача на ЦСКА срещу Нордселанд в Лигата на конференциите

ЦСКА планира завръщане на „Българска армия“ срещу Славия

ЦСКА планира завръщане на „Българска армия“ срещу Славия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Водещи

Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима

Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

На живо: Годой извежда ЦСКА напред в резултата

  • Преди 1 минута
Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

  • Преди 6 минути
Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

Академията на МВР и ОАЕ обсъдиха съвместно обучение на бъдещи полицаи

  • Преди 12 минути
Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

Съдът задължи Доналд Тръмп да даде показания по делото за 10 млрд. долара срещу BBC

  • Преди 15 минути
Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

Франция затяга мерките: Забраняват протестите в Марсилия на 24 октомври

  • Преди 16 минути
Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

  • Преди 20 минути
Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

Стотици фенове посрещнаха Меси в Овиедо

  • Преди 24 минути
По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме Виктория Пилзен - Левски от Лига Европа?

  • Преди 28 минути
Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

  • Преди 30 минути
Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Разследване в Сунгурларе: Искани са между 25 и 35% от стойността на обществени поръчки, твърди прокуратурата

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

  • Преди 42 минути
Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

  • Преди 48 минути
Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

Осем български евродепутати подкрепиха резолюцията на ЕП с критики към правителството на Румен Радев

  • Преди 54 минути
Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

Осъдиха мъж на 6 години и 8 месеца затвор за контрабанда на марихуана за над 5 млн. евро

  • Преди 57 минути