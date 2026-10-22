Крум Савов пред ТАРАЛЕЖ: Сега е моментът ЦСКА да върне славата си в Европа

Спортният журналист Крум Савов изрази увереност, че ЦСКА може да постигне положителен резултат при гостуването на Нордселанд в Лигата на конференциите. Според него „червените“ трябва да покажат същата смелост и агресия, които демонстрираха срещу Монако.

„ЦСКА разполага със сравнително дълбок състав, така че съм сигурен, че ще опита да играе по същия начин. Отборът трябва да противопостави физическа мощ и агресия, но има и футболисти, които са по-технични от тези на съперника“, заяви Савов.

Журналистът призна, че отсъствието на Жан-Филип Гбамен ще се отрази сериозно върху играта на отбора.

„Гбамен е изключително важен. Формално играе като централен защитник, а понякога и като дефанзивен халф, но влиянието му върху цялостната игра е огромно. Той носи опит, самочувствие и физика. Ръководи не само защитата, а дава насоки и в средата на терена“, обясни той.

Савов очаква да се усети и липсата на Жоел Цварц, който пропуска гостуването заради контузия.

„Цварц показа много сериозни качества. Може би все още не е наваксал напълно с физическата подготовка и издръжливостта, затова често влиза като резерва или е заменян по-рано. Със сигурност ще липсва, защото е много силен футболист“, каза журналистът.

Според него ЦСКА обаче разполага с достатъчно възможности в атака, за да компенсира отсъствието на нидерландеца.

„Отборът има трима централни нападатели, което е огромен лукс. Когато единият отсъства, останалите двама са достатъчно класни, за да свършат работа“, добави Савов.

Той не смята, че разгромната победа на Нордселанд със 7:1 над Лудогорец през 2023 година трябва да бъде определяща за очакванията към предстоящия двубой.

„Този резултат не може да бъде критерий. Лудогорец е най-успешният български отбор в Европа през последните години, но е имал както големи успехи, така и тежки провали“, коментира Савов.

Журналистът предупреди, че изкуственият терен и домакинската атмосфера дават известно предимство на датчаните, но подчерта, че ЦСКА има шанс да спечели.

„Стадионът, изкуственото покритие и самочувствието дават предимство на Нордселанд. Но сега е моментът ЦСКА да върне старата си слава на отбор с успехи по европейските терени“, завърши Крум Савов.