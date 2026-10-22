По коя телевизия да гледаме Нордселанд - ЦСКА от Лига на конференциите?

ЦСКА гостува тази вечер на датския Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е от 19:45 часа на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум.

„Червените“ ще търсят първите си точки в турнира, след като започнаха участието си със загуба с 1:2 от Монако в София. Нордселанд стартира с равенство 1:1 при гостуването си на Хартс.

На живо: Нордселанд - ЦСКА (Съставите)

Маркус Гиздол няма да може да разчита на контузените Жоел Цварц и Жан-Филип Гбамен. В групата попаднаха 21 футболисти, сред които младите Алекс Тунчев, Васил Каймаканов и Даниел Николов.

Главен съдия на срещата ще бъде англичанинът Робърт Джоунс.

Най-важното за привържениците преди първия съдийски сигнал е ясно - Нордселанд - ЦСКА, 19:45 часа, пряко по bTV Action и онлайн във VOYO.