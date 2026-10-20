Английски съдия ще ръководи мача на ЦСКА срещу Нордселанд в Лигата на конференциите

Английският рефер Роб Джоунс ще ръководи двубоя между Нордселанд и ЦСКА от основната фаза на Лигата на конференциите.

Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Йън Хъсин и Алекс Джеймс, а четвърти съдия ще бъде Люис Смит.

За системата ВАР ще отговаря Пол Хауърд, докато негов помощник ще бъде Ник Хоптън.

Към момента Роб Джоунс няма официално регистрирани международни мачове на български клубни или национални отбори като главен арбитър.

Англичанинът обаче вече е бил част от съдийска бригада в двубой с българско участие. През лятото на 2022 година той изпълняваше функциите на четвърти съдия при реванша между Левски и ПАОК в Солун от квалификациите на Лигата на конференциите.

Тогава срещата завърши 1:1, а главен арбитър беше неговият сънародник Дейвид Куут. С този резултат "сините" продължиха напред в турнира след победата си с 2:0 в първия мач в София.