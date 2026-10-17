Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

Треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич похвали Ивайло Чочев и Кайо Видал персонално след победата с 3:0 над Берое за Купата на България. Хърватинът заяви, че отборът му е готов за дербито срещу ЦСКА в първенството следващата седмица.

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„Труден двубой, двубой за Купата, типично. Когато играеш срещу тим от по-ниско ниво, нормално те да се ориентират как да се защитават. Защитават се с много хора. През първото полувреме забелязахме, че има пространства, които не са правилно затворени. Направихме корекция през второто и играчите разбраха какво трябва да направят“.

„Нападателят си е нападател (б.р. - за Кайо Видал), но и Чочев е Чочев. Топреализатор за нашия отбор. През втората част настоявахме да бъдем комбинативни срещу петима дори в защита. Това беше приоритетно. Голът на Кайо Видал също бе много впечатляващ“.

„В такива мачове е важно да трупаш информация. Имахме Лига Европа, много мачове, много ротации, беше по-лесно. Сега трябва да дадеш време на всеки, за да чувства, че е важен. Виждаш материалът, от който са направени тези хора. Ще бъдем готови“, заяви Йовичевич за идващия мач с ЦСКА след седмица.